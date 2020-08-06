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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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حذّر من خطورة المرحلة الراهنة..

الشيخ عدنان: إضراب الأخرس دعوة للمحررين المعاد اعتقالهم لمواجهة الاعتقالات بالإضراب

  • فلسطين اليوم - الضفة المحتلة
  • 21:38 - 06 اغسطس 2020
خضر عدنان خضر عدنان
تقارير
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 دعا الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسرى في سجون الاحتلال إلى الاضراب المفتوح عن الطعام والدخول في معركة الأمعاء الخاوية وذلك لمواجهة الاجراءات التنكيلية والاعتقال الاداري ضدهم خاصة أنها الطريقة الوحيدة التي من شأنها إخضاع الاحتلال لمطالبهم العادلة

وأشار الشيخ عدنان خلال حوار مع إذاعة صوت الأسرى، إلى أن الاعتقال الإداري يمثل سيف مسلط على رقاب الأسرى الذين لا توجد ضدهم أي تهمة وذلك من خلال تفعيل الملف السري ضدهم.

وعن إصابة أسرى جدد بفايروس كورونا، قال عدنان إن إدارة مصلحة السجون تعمدت إصابة الأسرى بالفايروس من خلال إهمال الممنهج وسحب كل أدوات التعقيم والتنظيف داخل الزنازين، إضافة إلى عدم اتخاذهم أي إجراء وقائي عند اعتقالهم أسرى جدد وزجهم بنفس الزنازين مع أسرى قدامى وهو ما يشكل بيئة خصبة لانتشار الفايروس بين الأسرى، محذراً من خطورة المرحلة الراهنة التي يعيشها الأسرى داخل السجون.

يذكر أن إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى صباح اليوم في سجن "عوفر" عن إصابة الأسير نعيم أبو تركي (38 عاماً)، من الخليل بفيروس "كورونا"، كما أعلنت عن إصابة الأسير محمود الغليظ 17 عاما، من مخيم الجلزون قضاء رام الله، بالفيروس

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