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تخللها إضاءة شموع..

"دعم الصحفيين" تنظم وقفة تضامنية مع المؤسسات الصحفية اللبنانية المتضررة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:26 - 06 اغسطس 2020
لجنة دعم الصحفيين لجنة دعم الصحفيين
تقارير
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شارك العشرات من الصحفيين الفلسطينيين، مساء اليوم الخميس، في وقفة تضامنية نظمتها لجنة دعم الصحفيين في غزة، دعما للمؤسسات الصحفية اللبنانية والعربية التي تعرضت للدمار جراء انفجار مرفأ بيروت.

وأكد رئيس لجنة دعم الصحفيين صالح المصري، خلال كلمة له أن هذه الوقفة التضامنية التي تخللها إضاءة الشموع هي أقل الواجب تجاه الشعب اللبناني والمؤسسات الاعلامية اللبنانية التي تعرضت لمصاب كبير جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وبين الصحفي المصري، أن عشرات المؤسسات اللبنانية والعربية وحتى الفلسطينية  التي تعمل في لبنان تعرضت لدمار واسع، وأصيب العديد من الزملاء الصحفيين اللبنانيين والعرب والفلسطينيين وتمنى لهم الشفاء العاجل والرحمة للشهداء .

وشاركت العديد من المؤسسات النقابية والاطر الصحافية الى جانب المؤسسات المجتمع المدني والعلماء في الوقفة التي نظمت وسط مدينة غزة .

وبيّن رئيس لجنة دعم الصحفيين، أن حملة التضامن العربية والاسلامية وخاصة الفلسطينية مع الشعب اللبناني ومع المؤسسات الاعلامية اللبنانية تؤكد على أصالة الشعب الفلسطيني الذي كان دوما يقف إلى جانب الشعوب العربية في كل المحطات الصعبة

واستنكر الصحفي المصري، كل الابواق الاعلامية النشاز التي تحاول النيل من وحدة الشعب اللبناني، عبر اثارة النعرات الطائفية والتحريض من خلال خطاب الكراهية الذي يتماهى مع الخطاب الإسرائيلي الذي يحاول النيل من وحدة لبنان، داعيا كل الصحفيين والمؤسسات الاعلامية بأن تناصر الحق العربي وتعمل على تماسك النسيج الاجتماعي.

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