ارتفاع أعداد الوفيات والاصابات في صفوف الجالية الفلسطينية

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، بارتفاع حالات الوفاة في صفوف جالياتنا حول العالم بسبب فيروس "كورونا" إلى 207 (1 السعودية)، والإصابات إلى 4086 (1 فنزويلا)، وحالات التعافي إلى 1710.

وفي السعودية، أعلنت السفارة الفلسطينية، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطنة نهله عبدربه عثمان إبراهيم (55) عاماً، بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية هناك إلى 63.

وفي أمريكا، لم تسجل اية حالة وفاة جديدة لليوم العاشر على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 69، كما لم تسجيل اية إصابة جديدة في صفوف الجالية لهذا اليوم، ليبقى عدد الاصابات 2228.

أما فنزويلا، فقد تم تسجيل إصابة جديدة في صفوف الجالية بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع عدد الاصابات هناك إلى 9، تعافت منها حالة واحدة، لتبقى 8 حالات نشطة.