العراق تسجل ارتفاعًا في عدد الوفيات والإصابات جراء كورونا

سجلت العراق، اليوم الخميس، 3047 إصابة و67 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة العراقية، إنه تم فحص 16591 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1092741 نموذجا".

وأضافت: "كما تم تسجيل 2583 حالة شفاء خلال المدة ذاتها"، ما يرفع حالات الشفاء إلى 101025 حالة، والإصابات 140603، بينما الوفيات فوصلت إلى 5161 وفاة.

ووفق بيانات وزارة الصحة، فإن أعداد الإصابات في العراق تسير نحو منحنى تصاعدي، رغم التحذيرات الصحية بالالتزام بالقواعد والإرشادات.