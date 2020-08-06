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فيديو.. اندلاع 44 حريقًا في مستوطنات غلاف قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غلاف غزة
  • 18:23 - 06 اغسطس 2020
حرائق حرائق
تقارير
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ذكرت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، بان 44 حريقًا اندلع منذ الصباح في مستوطنات غلاف قطاع غزة بفعل اطلاق بالونات حارقة وطائرات ورقية.

وأشار اعلام الاحتلال إلى أن الحرائق بدأت منذ صباح اليوم ولا زالت مستمرة حتى الساعة الـ6:30 مخلفة أضرارًا مادية كبيرة في الحقول الزراعية.

وتركزت الحرائق في منطقة المجلس الإقليمي اشكول، والمجلس الإقليمي شاعر هنيغف وكفار سعد.

 

حرائق في مستوطنات غلاف غزة

وفي ذات الوقت قالت القناة 13 العبرية: "لوحظ خلال تحييد قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة بالمتفجرات للبالون الحارقة بأن البالونات متصلة بنظام تأخير زمني لانفجارها.

وأضافت القناة 13 بأن ما كشفته الجهات المسؤولة في جيش الاحتلال يشكل أمرًا خطيرًا، داعية المستوطنين الإسرائيليين للحذر والابتعاد عن أي جسم يثير الشك.

 

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