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موعد كلمة السيد حسن نصر الله بعد انفجار المرفأ في بيروت

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 17:49 - 06 اغسطس 2020
السيد حسن نصر الله السيد حسن نصر الله
تقارير
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يترقب الكثير من اللبنانيين والعرب موعد كلمة السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله اللبناني عقب انفجار المرفأ في بيروت بانفجار وصف بانه قنبلة نووية صغيرة.

ويأتي انتظار اللبنانيون لكلمة السيد نصر الله في وقت حساس جدًا لا سيما وأن بعض الجهات داخل لبنان وخارجها يوجهون اتهامات للمقاومة الاسلامية بسبب انفجار المرفأ.

 

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موعد كلمة السيد حسن نصر الله

وأوضحت قناة المنار المقربة من حزب الله بأن موعد كلمة السيد حسن نصر الله ستكون يوم غدًا الجمعة (7/8/2020).

ولفتت إلى أن الكلمة ستكون متلفزة وستعرض الساعة الخامسة والنصف عصرًا.

ومن المتوقع بأن السيد نصر الله سيتحدث عن أخر المستجدات على الساحة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

ومن الجدير ذكره أن حزب الله أرجأ كلمة للسيد نصر الله يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم أخر وذلك بعد ساعات على وقوع الانفجار الضخم.

 

 

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