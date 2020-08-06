"الجهاد" تكرم عائلة الشاعر المرحوم هارون هاشم رشيد

كرمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عائلة الشاعر الوطني الكبير المرحوم هارون هاشم رشيد الذي توفي في 27 يوليو الماضي بعد مسيرة نضالية حافلة بالأعمال الإعلامية والأدبية التي وثقت العديد من محطات المقاومة والصمود الفلسطيني.

وقد زارت العلاقات الإعلامية في حركة الجهاد الإسلامي منزل عائلة الشاعر الكبير هارون رشيد في مدينة غزة، حيث كان في استقبالهم أبناء المرحوم ووجهاء العائلة الكريمة، وضم الوفد الزائر أعضاء اللجنة الإعلاميّة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

واستعرض مسؤول المكتب الإعلامي في الحركة داود شهاب مناقب الفقيد، معرباً عن اعتزاز حركة الجهاد الإسلامي بسيرة الفقيد وانتاجه الأدبي وأشعاره الوطنية التي تناولت جوانب عديدة في مسيرة جهاد ومقاومة الشعب الفلسطيني.

ونقل شهاب تعازي الأمين العام للحركة الأخ المجاهد زياد النخالة وكافة أعضاء المكتب السياسي، داعياً إلى تسليط الضوء على مؤلفات الراحل الكبير وسيرته باعتباره رمزاً وطنياً حمل هموم وطنه وانعكست صور المعاناة الفلسطينية فيما قدم من أعمال وإبداعات أدبية وثقافية.

وقد شكرت عائلة الشاعر المرحوم هارون هاشم رشيد، حركة الجهاد الإسلامي على هذا التكريم وهذه اللفتة الطيبة التي تعكس الوفاء للرموز الثقافية والأدبية من أبناء الشعب الفلسطيني.

وقدم الوفد الزائر درع التكريم لأسرة الفقيد هارون هاشم رشيد، وقد تسلم درع التكريم نجله الإعلامي معتصم هارون رشيد ومختار ووجهاء العائلة.

الشاعر هارون الرشيد

جدير بالذكر أن الشاعر هارون رشيد هو من أبناء حي الزيتون في مدينة غزة الباسلة، وينحدر من عائلة كبيرة ومجاهدة قدمت العديد من الشهداء والمجاهدين من أبرزهم الشهيد البطل حازم ياسر ارحيم.