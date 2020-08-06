"الجهاد" تعزي بـ وفاة اللواء طارق الخضراء رئيس أركان جيش التحرير الفلسطيني

أعلن جيش التحرير الفلسطيني مساء أمس الأربعاء وفاة اللواء طارق الخضراء رئيس أركان جيش التحرير الفلسطيني في سوريا.

وقدمت حركة الجهاد الإسلامي برقية تعزية إلى الأخوة في جيش التحرير الفلسطيني ممثلًا بضباطه وصف ضباطه وأفراده وذوي الفقيد بخالص التعازي وصادق المواساة بوفاة اللواء طارق الخضراء

سائلة الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

نص بيان جيش التحرير الفلسطيني

بسم الله الرحمن الرحيم

"من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا "

قيادة جيش التحرير الفلسطيني

تنعي الى جماهير امتنا العربية وجماهير شعبنا العربي الفلسطيني المرحوم بإذن الله القائد والمناضل الفلسطيني الكبير

اللواء محمد طارق الخضراء

-رئيس هيئة اركان جيش التحرير الفلسطيني-

الذي وافته المنية مساء يوم الاربعاء ٥-٨_٢٠٢٠ بعد حياة حافلة بالعطاءات السياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية والابداعية

إنا لله وإنا اليه راجعون