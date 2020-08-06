تفاصيل مروعة ترويها عروس بيروت عقب انفجار المرفأ

ألغيت جلسة تصوير العروس اللبنانية اسراء السبلاني بشكل سريع جدًا وتحولت إلى كابوس سيرافقها إلى الأبد بعد الانفجار الهائل في مرفأ بيروت.

حالة من الرعب والقلق والخوف أصابت العروس اسراء البالغة من العمر (29 عامًا) والتي كانت تحلم بزفاف هادئ إلا أن انفجار المرفأ حطم فرحة عمرها.

يذكر أن العروس السبلاني طبيبة تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية ووصلت إلى بيروت قبل 3 أسابيع من أجل زفافها، وحرصت على الاطمئنان على عدم إصابة أحد ممن كانوا في المكان خلال جلسة التصوير، في منطقة الصيفي وسط بيروت.

وبعد يوم من الحادث، حاولت السبلاني وزوجها أحمد صبيح (34 عاما) استيعاب ما جرى، إذ كانت صدمتهما كبيرة، ولم يتوقعا أن تتحول فرحتهما إلى شاهد على المأساة التي حلت بالعاصمة اللبنانية.

وقالت إسراء : "كنت أستعد لهذا اليوم منذ أسبوعين، وكنت سعيدة جدا مثل جميع الفتيات الأخريات، فأنا سأتزوج"، معبرة عن سعادة والديها بها وهي "ترتدي الفستان الأبيض وتبدو مثل الأميرة". وأضافت: "فجأة حدث الانفجار، لا توجد كلمة يمكن أن تعبر عن الموقف، لقد صدمت. كنت أتساءل: ماذا حدث؟ هل سأموت؟ كيف سأموت؟".

أما زوجها فقال: "بدأنا نتجول في المكان (بعد الانفجار). لقد كان الأمر محزنا للغاية. لم يكن من الممكن وصف حجم الدمار وقوة صوت الانفجار. ما زلنا في حالة صدمة. لم أسمع صوت انفجار بهذه الضخامة من قبل".

لكن الانفجار لم يؤثر على سير حفلة الزفاف، إذ واصل العروسان احتفالهما إلى آخره، رغم تداعيات الانفجار الذي ترك آثاره في نفسيهما وعلى الحضور.

وقالت إسراء: "قال لي زوجي علينا متابعة الحفل، لا يمكننا التوقف. كنت على ما يرام، لكني لم أكن أعيش اللحظة في الواقع، كنت أمشي وكان وجهي يبتسم، لكنني من الداخل مصدومة، ثم ذهبنا لتناول العشاء"، وفق موقع الجمهورية.

ويستذكر العريس صبيح لحظة دخوله إلى الفندق المتضرر، الأربعاء، لاستعادة متعلقاته وجوازات السفر، قائلاً: "المشهد في الغرفة كان لا يصدق".

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أعلن أن حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت وصلت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، إلى 137 قتيل ونحو 5 آلاف مصاب.