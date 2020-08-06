أقوى اشارة: تردد قناة المنار Almannar 2020

يشهد تردد قناة المنار Almannar 2020 عمليات بحث متزايدة خلال الفترة الحالية لا سيما في ظل متابعة أحداث انفجار المرفأ في بيروت لحظة بلحظة.

وتعتبر قناة المنار من القنوات اللبنانية المهمة على الساحة الاعلامية في لبنان كونها تتحدث بلسان الشعب اللبناني ومقاومته المتمثلة بحزب الله اللبناني.

وتتميز القناة بمتابعة عالية جدًا لدى الشعب اللبناني الذي وجد فيها المصداقية العالية كما أن عشرات الآلاف يتابعون قناة المنار في الوطن العربي لا سيما جمهور المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وتقوم القناة اللبنانية ببث مباشر لكافة الأحداث والمستجدات حول انفجار مرفأ بيروت الذي راح ضحيته العشرات من اللبنانيين والآلاف من المصابين.

ونظرًا لأهمية القناة فإن وكالة فلسطين اليوم الإخبارية ستنشر لكم أحدث ترددات القناة بشكل يومي.

تردد قناة المنار Almannar 2020

القمر الروسي – تغطية اوروبا والشرق الاوسط

Frequency 12632 Mhz التردد

Symbol rate 3000 Kbps معدل الترميز

Polarization Vertical (عامودي) الاستقطاب

FEC 3/4 معامل التصحيح

EXPRESS [email protected]°W Europe&Middle East Beam القمر الروسي – تغطية اوروبا والشرق الاوسط

Frequency 10974 Mhz التردد

Symbol rate 2963 Kbps معدل الترميز

Polarization Horizontal (أفقي) الاستقطاب

FEC 3/4 معامل التصحيح

EXPRESS [email protected]°W African Beam القمر الروسي – تغطية إفريقيا

Frequency 11456 Mhz التردد

Symbol rate 3000 Kbps معدل الترميز

Polarization Horizontal (أفقي) الاستقطاب

FEC 3/4 معامل التصحيح