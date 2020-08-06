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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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أقوى اشارة: تردد قناة المنار Almannar 2020

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 15:03 - 06 اغسطس 2020
تردد قناة المنار الفضائية على النايل سات الجديد 2019 تردد قناة المنار الفضائية على النايل سات الجديد 2019
تقارير
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يشهد تردد قناة المنار Almannar 2020 عمليات بحث متزايدة خلال الفترة الحالية لا سيما في ظل متابعة أحداث انفجار المرفأ في بيروت لحظة بلحظة.

وتعتبر قناة المنار من القنوات اللبنانية المهمة على الساحة الاعلامية في لبنان كونها تتحدث بلسان الشعب اللبناني ومقاومته المتمثلة بحزب الله اللبناني.

وتتميز القناة بمتابعة عالية جدًا لدى الشعب اللبناني الذي وجد فيها المصداقية العالية كما أن عشرات الآلاف يتابعون قناة المنار في الوطن العربي لا سيما جمهور المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وتقوم القناة اللبنانية ببث مباشر لكافة الأحداث والمستجدات حول انفجار مرفأ بيروت الذي راح ضحيته العشرات من اللبنانيين والآلاف من المصابين.

ونظرًا لأهمية القناة فإن وكالة فلسطين اليوم الإخبارية ستنشر لكم أحدث ترددات القناة بشكل يومي.

 

تردد قناة المنار Almannar 2020

القمر الروسي – تغطية اوروبا والشرق الاوسط

Frequency  12632 Mhz التردد

Symbol rate        3000 Kbps  معدل الترميز

Polarization Vertical (عامودي)   الاستقطاب

FEC   3/4    معامل التصحيح

 

 

EXPRESS [email protected]°W Europe&Middle East  Beam    القمر الروسي – تغطية اوروبا والشرق الاوسط

Frequency  10974 Mhz التردد

Symbol rate        2963 Kbps  معدل الترميز

Polarization Horizontal (أفقي)    الاستقطاب

FEC   3/4    معامل التصحيح

 

 

EXPRESS [email protected]°W African Beam      القمر الروسي – تغطية إفريقيا

Frequency  11456 Mhz التردد

Symbol rate        3000 Kbps  معدل الترميز

Polarization Horizontal (أفقي)    الاستقطاب

FEC   3/4    معامل التصحيح

 

 

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