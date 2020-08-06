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وقفة تضامنية في جباليا مع الشعب اللبناني عقب انفجار مرفأ بيروت

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:54 - 06 اغسطس 2020
وقفة تضامنية في جباليا مع الشعب اللبناني عقب انفجار مرفأ بيروت وقفة تضامنية في جباليا مع الشعب اللبناني عقب انفجار مرفأ بيروت
تقارير
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نظم موظفو بلدية جباليا النزلة شمال قطاع غزة، وقفة تضامنية مع الشعب اللبناني عقب انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بعشرات القتلى وآلاف الجرحى.

وشارك في الوقفة عشرات من موظفي البلدية، ورفع المتضامنون لافتات ورددوا شعارات تضامنية مع الشعب اللبناني.

وقال رئيس بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار في كلمة له: "إن الشعب الفلسطيني بكافة قواه ومكوناته يشعرون بالأسى، والحزن لما أصاب مدينة بيروت، متمنيا الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى".

وأضاف النجار "الشعب الفلسطيني وعلى الرغم من معاناته الطويلة تحت الاحتلال والحصار، إلا أنه نفذ مبادرات وحملات لإغاثة المنكوبين في بيروت.

كما نظمت عدة وقفات تضامنية، لترسل رسالة حب وتضامن وإخاء إلى الشعب اللبناني الذي لطالما وقف مع قضيتنا وشعبنا.

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