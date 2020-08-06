الصحة : تسجيل حالة وفاة و435 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة عن تسجيل حالة وفاة واحدة و453 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 9 محافظات و 289 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، مؤكدةً تسجيل ارتفاع جديد على نسبة المتعافين من فيروس كورونا

وبينت أن الإصابات الجديدة سجلت في محافظات: الخليل 183، نابلس 22، أريحا والأغوار 6، بيت لحم 25، قلقيلية 10، جنين 4، رام الله والبيرة 46، طولكرم 5، محافظة القدس 152، بينها 120 داخل مدينة القدس.

وأشارت إلى أن حالات التعافي جديدة سجلت في محافظة الخليل 242 حالة، ومحافظة قلقيلية 7 حالات، ومحافظة رام الله والبيرة 40 حالة.

وأوضحت د. الكيلة أن نسبة التعافي ارتفعت إلى 48.3%، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 51.2%، ونسبة الوفيات 0.5%.

وأوضحت وزيرة الصحة أن 12 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأكدت أهمية تقيد المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي، والحرص على ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل للوقاية من الإصابة بالفيروس.