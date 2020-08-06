التعليم : أكثر من 313 ألف طالب وطالبة يلتحقون بالمدارس الحكومية بغزة السبت

أكدت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس 6/8/2020 ان عدد الطلبة الذين سيلتحقون بكافة المراحل التعليمية للعام الدراسي 2020 -2021 ، يبلغ عددهم 313006 طالب وطالبة .

وأوضحت وزارة التعليم خلال إحصائية للعام القادم ان عدد الطلبة المتقدمين للمرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية يوم السبت القادم في قطاع غزة يبلغ 292.325، والطلبة الجدد الملتحقين في الصف الأول بلغ 20.681.

وبينت الوزارة أن إجمالي عدد المدارس الحكومية في كافة المديريات بلغ 421 مدرسة، بينها 10 مدارس جديدة، فيما ستعمل 177 مدرسة لفترة واحدة، و184 مدرسة ستعمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية.

يشار الى أن مديريات التعليم بدأت منذ عدة أيام بتعقيم كافة المدارس التي خصصت في السابق كمحاجر صحية، بسبب جائحة كورونا، فيما سيلتحق الطلبة بمعاقد الدراسة يوم السبت المقبل 8-8-2020 ضمن إجراءات استثنائية هذا العام.











































