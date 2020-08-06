الرابع في سجون الاحتلال..الأسير نعيم أبو تركي مصاب بـ"كورونا"من "عوفر"

أبلغت إدارة سجون الاحتلال الأسرى في سجن "عوفر" عن إصابة الأسير نعيم أبو تركي (38 عاماً)، من الخليل بفيروس "كورونا"، وتم نقله إلى الزنازين للحجر، بالإضافة إلى خمسة أسرى مخالطين له.

ويشار الى ان الأسير نعيم أبو تركي هو المعتقل الفلسطيني الرابع الذي يصاب بالفيروس، بعد المعتقل نبيل الشرباتي، من مدينة الخليل جنوبي الضفة و كمال أبو وعر والذي تعافى قبل أيام، والمعتقل محمد هزيم.

وبين نادي الأسير في بيان له الخميس 6/8/2020، أن الأسير أبو تركي اُعتقل قبل أربعة أيام، ونقل إلى قسم (14) قسم "المعبار" في "عوفر" الذي يقبع فيه المعتقلين حديثاً، وعلى إثر إصابته جرى إغلاق القسم.

وفي هذا الإطار أكد نادي الأسير على أن تسجيل المزيد من الإصابات بين صفوف الأسرى والمعتقلين حديثاً بفيروس "كورونا" في الآونة الأخيرة، ينذر بما هو أسوأ في ظل استمرار قوات الاحتلال بعمليات الاعتقال والنقل، التي تُشكل أساساً في مخالطة جنود الاحتلال وسجانيه، وهم المصدر الوحيد لإصابة ونقل الفيروس للأسرى.

وجدد نادي الأسير مطالبته لجهات الاختصاص كافة بضرورة وجود لجنة طبية محايدة للإشراف على نتائج العينات ومتابعة الأسرى صحياً، خاصة أن الرواية المتعلقة بالوباء في سجون الاحتلال تنحصر في رواية إدارة السجون، التي حوّلت الوباء فعلياً إلى أداة تنكيل وقمع.

ويشار الى ان الأسير نعيم أبو تركي هو المعتقل الفلسطيني الرابع الذي يصاب بالفيروس، بعد المعتقل نبيل الشرباتي، من مدينة الخليل جنوبي الضفة و كمال أبو وعر والذي تعافى قبل أيام، والمعتقل محمد هزيم.