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أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:53 - 06 اغسطس 2020
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تقارير
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يدخل اليوم السادس من أغسطس/آب، أربعة أسرى من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

الأسير حسين علي حسنين القواسمة من الخليل المحكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 60 عامًا ومعتقل منذ عام 2011، وأمضى تسعة أعوام في سجون الاحتلال.

ومن رام الله:

الأسير سامح وليد صالح دار داوود (37 عامًا) المحكوم بالسجن 44 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 16 عامًا في السجون.

والأسير عبد السلام صدقي سعيد شبارو (31 عامًا) المحكوم بالسجن 16 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 14 عامًا في السجون.

والأسير شادي ناجي بكر حلس من مدينة غزة المحكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في السجون.

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