الصحة اللبنانية: لا حصيلة نهائية بشأن الضحايا ولا يزال هناك مفقودون

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية صباح الخميس 6/8/2020، أنه لا يزال هناك مفقودون جراء تفجير بيروت، الذي وقع مساء الثلاثاء، مشيرة إلى أن حصيلة الضحايا ليست نهائية حتى الآن.

وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، مشيرة إلى قول

قال المتحدث باسم الوزارة رضا موسوي خلال تصريحات لوكالة الانباء الفرنسية ان 137 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 5 آلاف، خلال الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، وفق أحدث حصيلة.

ولفت موسوي، في تصريح إلى أن هذه الحصيلة ليست نهائية، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك عشرات المفقودين.

ووقع انفجار قوي في منطقة مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء. ووفقا للسلطات، كان السبب هو التخزين غير السليم لـ 2750 طنا من نترات الأمونيوم.