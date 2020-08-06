أسهل خطوات عمل مشروبات ستاربكس

أقوى طريقة عمل مشروبات ستاربكس في البيت ، وتعتبر طريقة عمل ستاربكس سهلة وبسيطة وبإمكان أي شخص القدرة على صناعة المشروب في دقائق دون أي عناء أو جهد إضافي، لذلك وضعنا لكم خطوات إعداد ستاربكس وابرز مقاديرها التي يمكن شرائها من المحلات التجارية أو الأسواق، واستطاع المشروب أن يتفوق على جميع نظرائه من المشروبات، إذ ازدادت طلبات الناس الحصول على تلك الخطوات لتسهيل عملية اعداد المشروب.

وغزا مشروب ستاربكس جميع البيوت ، بعدما حقق سمعة واسعة عن طعمه اللذيذ والشهي مقارنة بالمشروبات الساخنة او الباردة الأخرى، وفي هذه المقالة لقد وضعنا لكم خطوات اعداد المشروب العالمي.

وإذا أعجبتكم فكرة مشروب ستاربكس ، ننصحكم بأن تنقلوها إلى عموم الناس الذين يريدون معرفة صناعة المشروب، كما نحن في وكالة فلسطين اليوم، حرصنا على توفير تلك الخطوات لحضراتكم.

وكانت شركة ستاربكس قد أعلنت أنها تمتلك مخازن في 12 بلدا، وتشمل ما يقارب الـ 600 متجر في 12 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل المغرب وقطر والمملكة العربية السعودية ولبنان والأردن والإمارات العربية المتحدة.

مكونات كافيه لاتيه :

إحضار كأس حليب

إحضار كأس صغيرة إسبريسو

منكّه فانيلا أو كراميل أو بندق

طريقة تحضير كافيه لاتيه :

أولاً: في الخطوة الأولى من اعداد كافية لاتيه، قم بصنع كأس صغيرة إسبريسو عبر الآلة المخصصة لها، في حال كانت تحتوي على أنبوب تسخين عبر البخار قم بتسخين الحليب من خلاله، وفي حال لم يكن متوفراً بالإمكان تسخين الحليب على النار.

مكونات آيس لاتيه :

إحضار كأس صغيرة إسبريسو

إحضار نصف كأس حليب

إحضار كأس ثلج مكعبات

طريقة عمل آيس لاتيه :

أولاً: الخطوة الأولى: ضع نصف كأس حليب بارد، وأضف فوقها الإسبريسو.

ثانيًا: حركهما جداً ثم أضف مكعبات الثلج فوقهما.

ثانيًا: بعد الانتهاء من الخطوة الثانية، قم بوضع الإسبريسو في الكأس المستخدمة، ثم ضع ملعقة صغيرة من المنكّه الذي تفضله، ومن ثم ضع الحليب المغلي.وضع طريقة عمل ستاربكس.

مكونات الكابتشينو :

كأس حليب

كأسان صغيرتان إسبريسو

منكّه فانيلا أو كراميل أو بندق

طريقة تحضير الكابتشينو :

وتتشابه طريقة عمل الكابتشينو مع كافيه لاتيه سوى بكمية الإسبريسو المضاعفة، وبصبّ رغوة الحليب في الكأس.

بإمكانك الحصول على هذه الرغوة عن طريق تسخين الحليب عبر البخار.

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