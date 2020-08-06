نادي الأسير: الأسير مهند العزة يُضرب عن الطعام نصرة للأسير خليل أبو عرام

قال نادي الأسير إن الأسير مهند العزة (44 عاماً) من مخيم العزة في بيت لحم، شرع بإضراب مفتوح عن الطعام، نصرة للأسير خليل أبو عرام المضرب عن الطعام لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بلقاء نجله الأسير أحمد والمعتقل إدارياً في سجن "النقب الصحراوي".

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير العزة معتقل منذ عام 2010، وهو محكوم بالسّجن لمدة (13) عاماً، ويقبع في سجن "جلبوع".

ومن الجدير ذكره أن إدارة سجون الاحتلال ترفض الاستجابة لمطالب الأسير أبو عرام، القابع في زنازين سجن "عسقلان"، والمعتقل منذ عام 2002م، والمحكوم بالسجن مدى الحياة.