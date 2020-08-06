ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

نادي الأسير: الأسير مهند العزة يُضرب عن الطعام نصرة للأسير خليل أبو عرام

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:23 - 06 اغسطس 2020
مهند العزة مهند العزة
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

قال نادي الأسير إن الأسير مهند العزة (44 عاماً) من مخيم العزة في بيت لحم، شرع بإضراب مفتوح عن الطعام، نصرة للأسير خليل أبو عرام المضرب عن الطعام لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بلقاء نجله الأسير أحمد والمعتقل إدارياً في سجن "النقب الصحراوي".

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير العزة معتقل منذ عام 2010، وهو محكوم بالسّجن لمدة (13) عاماً، ويقبع في سجن "جلبوع".

ومن الجدير ذكره أن إدارة سجون الاحتلال ترفض الاستجابة لمطالب الأسير أبو عرام، القابع في زنازين سجن "عسقلان"، والمعتقل منذ عام 2002م، والمحكوم بالسجن مدى الحياة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات