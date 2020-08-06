فيديوهات بشأن صاروخ ضرب مرفأ بيروت..فما الحقيقة !

فتح الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت التكهنات حول المتسبب في الانفجار المدوي ، ليسارع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الى تداول عدد من الفيديوهات منها ما يُظهر صاروخا يسقط على مرفأ بيروت قبل لحظة الانفجار الهائل.

وكان انفجار ضخم هز مرفأ مدينة بيروت، الثلاثاء الماضي، انفجار مروع، راح ضحيته أكثر من 135 قتيلا وأكثر من 5 آلاف مصاب.

وبين نشطاء التواصل ان حقيقة الصاروخ الذي ادعى ناشروه ضربه لمرفأ بيروت ، الا ان خدمة تقصي الأخبار في وكالة "فرانس برس"، أظهرت أن هذا الخبر غير صحيح والمقطع المصور متلاعب به، فالصاروخ الذي يظهر ويختفي بلمح البصر مركب على الفيديو الأصلي.

وانتشر هذا المقطع فيما تتردد على مواقع التواصل في لبنان أخبار عن سماع أشخاص في مناطق مجاورة للمرفأ، صوت طائرات حربية في السماء قبل الانفجار بقليل، وفقا لفرانس برس.

وتم نشر لاحقاً الفيديو الذي بدأ تداوله مساء الثلاثاء بعد الانفجار مباشرة، وليس فيه أثر للصاروخ.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، أمس انفجار ضخم، جعل المدنية تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب وتشرد ما يقارب 250 ألف شخص، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض.

الفيديو الذي تم التلاعب به: