قوات الاحتلال تعتقل شاب من رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شابًا من محافظة رام الله وسط الضفة المحتلة.

وأوضحت شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عودة محمد الحاج، عقب اقتحام منزله الكائن في بلدة بيت سيرا غرب رام الله.

وشنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، فجر اليوم، حملة مداهمات وتفتيش في منازل المواطنين بالضفة الغربية واعتقالات في صفوف المواطنين طالت 11 مواطناً.

وقالت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال، اعتقلت عدة شبان من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من مخيم بلاطة قرب حاجز بيت فوريك، واعتقلت من حي المساكن الشعبية على المدخل الشمالي الشرقي لنابلس محمد ناجح سماره علمًا أنه أسير سابق.

كما اعتقلت قوة أخرى الشاب سعد أسعد يونس موسى من بيت عور التحتا، والشاب عودة الحاج من بيت سيرا، ومعتصم دار عاصي ووصفي زينة من عين عريك، وبشار الصافي من قرى محافظة رام الله والبيرة، والشابين تحرير زيد ورياض عليان من مخيم الجلزون.

وأصيب شاب بالاختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع قرب مدخل بلدة يعبد الغربي في محافظة جنين بالضفة الغربية الليلة الماضية.

وأغلقت قوات الاحتلال، مدخل مخيم الفوار الرئيسي جنوب الخليل بالضفة الغربية ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج من المخيم، فجر اليوم.



