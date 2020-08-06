البيت الأبيض: أمريكا لم تستبعد تماما أن يكون انفجار بيروت نتيجة هجوم

أكد مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض ، امس الاربعاء ان الحكومة الأمريكية لم تستبعد تماما أن يكون الانفجار الدموي الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت نتيجة هجوم، مشيراً الى ان الحكومة الأمريكية ما زالت تجمع معلومات استخباراتية بشأن الانفجار.

كانت الحكومة اللبنانية قالت إن الانفجار الدموي الذي هز العاصمة بيروت أمس الثلاثاء، وقع بسبب التخزين غير الآمن لكيماويات خطيرة.

وأضاف ميدوز ردا على سؤال عن تصريحات الرئيس دونالد ترامب الليلة الماضية بأن الانفجار كان نتيجة قنبلة على الأرجح، قائلا: نأمل أن يكون مجرد حادث مأساوي وليس عملا إرهابيا، لكننا ما زلنا ننظر في كل المعلومات في هذا الشأن.

كان الرئيس الأمريكي قال الليلة الماضية، إن عسكريين أمريكيين بارزين يعتقدون أن الانفجار في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت كان بسبب "قنبلة من نوع ما.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، أمس انفجار ضخم، جعل المدنية تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض.