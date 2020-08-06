مجددًا.. ترامب يعلق على حادثة انفجار بيروت

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، على حادثة انفجار بيروت ، التي خلفت مئات الضحايا وآلاف الجرحى ودمار كبير في المنازل والعمارات.

وأوضح ترامب، أنّه "لأحد يعرف ما إذا كان الانفجار المدمر الذي وقع في بيروت، كان نتيجة هجوم".

واعتقد، أنّه ل أحد يستطيع أن يجزم الآن عن سبب الانفجار الشديد، مؤكدًا أن "بلاده تبحث في الأمر بقوة، وفق موقع "ذا هيل".

وقال ترامب قبل يوم أمس، إنّ "عسكريين أمريكيين بارزين يعتقدون أن الانفجار بيروت بسببه قنبلة من نوع ما".

من جهته، ذكر كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، أمس، أن "الأداة الامريكية لم تستبعد أن يكون الانفجار في مرفأ بيروت نتيجة هجوم".

وكان وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، اعلن أمس، ارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى 136 قتيلا وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين، من جراء الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ العاصمة بيروت.

وجاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير لعدد من مستشفيات العاصمة اللبنانية.

وهذه الحصيلة أولية وليست نهائية في ظل استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض في مرافق الميناء، وفي ظل وصول مزيد من الإصابات إلى المستشفيات.

وكانت أرقام سابقة غير رسمية تحدثت عن سقوط 10 قتلى من جراء الانفجار.

وذكرت مستشفيات عدة في بيروت أنها استقبلت مئات الجرحى إثر الانفجار.

وقالت مصادر طبية أن هناك 500 مصاب على الأقل في "أوتيل ديو" فقط، الذي قال إنه لم يعد بمقدوره استيعاب المزيد.

وهز انفجار ضخم ميناء بيروت، وتبعه آخر أكثر ضخامة، مما أدى إلى أضرار هائلة في الميناء ومناطق واسعة في العاصمة اللبنانية.

يشار إلى أنه وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، يوم الثلاثاء، خلف دمار واسع في البنايات والعمارات والمحلات التجارية وغيره، ما دفع محافظ بيروت للإعلان عن أن العاصمة اللبنانية منكوبة، في حين، لا تزال السلطات اللبنانية تحقق في ملابسة الحادث، لمعرفة اسباب الانفجار الدموي.