ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الشخرة: سنشهد ارتفاع في إصابات "كورونا" على مستوى فلسطين

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:15 - 06 اغسطس 2020
مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أكد مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة بالضفة الغربية كمال الشخرة ،اليوم الخميس، أنه سنشهد ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأيام القادمة على مستوى فلسطين.

وأوضح الشخرة، ان ارتفاع الاصابات سيكون نتيجة المخالطة الكبيرة في أيام العيد وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية ضد الوباء.

وتأمل مدير عام الرعاية الصحية، من جميع المواطنين الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة الخاصة بوزارة الصحة.

وأعلن محافظ قلقيلية رافع رواجبة، اليوم، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا، منها 4 حالات في مدينة قلقيلية، وحالة واحدة في عزبة جلعود.

وسجلت مدينة القدس المحتلة مساء أمس، اصابة 120 شخصًا بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي المصابين في القدس إلى 2683 شخصًا.

وكان الدكتور علي الجبريني من وحدة مكافحة كورونا في القدس ذكر أن عدد الفحوصات في القدس يشهد انخفاضا حادا يصل الى حد العزوف، مناشدا المواطنين بإجراء الفحوصات حرصا على سلامتهم.

وشدد الطبيب المقدسي الجبريني على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة ومواظبة التعقيم خصوصا في اماكن التجمهر والتجمعات.

وناشد الجبريني، من تظهر عليه الاعراض التوجه لإجراء الفحص لمنع تفشي الوباء في القدس المحتلة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات