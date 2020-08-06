الشخرة: سنشهد ارتفاع في إصابات "كورونا" على مستوى فلسطين

أكد مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة بالضفة الغربية كمال الشخرة ،اليوم الخميس، أنه سنشهد ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأيام القادمة على مستوى فلسطين.

وأوضح الشخرة، ان ارتفاع الاصابات سيكون نتيجة المخالطة الكبيرة في أيام العيد وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية ضد الوباء.

وتأمل مدير عام الرعاية الصحية، من جميع المواطنين الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة الخاصة بوزارة الصحة.

وأعلن محافظ قلقيلية رافع رواجبة، اليوم، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا، منها 4 حالات في مدينة قلقيلية، وحالة واحدة في عزبة جلعود.

وسجلت مدينة القدس المحتلة مساء أمس، اصابة 120 شخصًا بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي المصابين في القدس إلى 2683 شخصًا.

وكان الدكتور علي الجبريني من وحدة مكافحة كورونا في القدس ذكر أن عدد الفحوصات في القدس يشهد انخفاضا حادا يصل الى حد العزوف، مناشدا المواطنين بإجراء الفحوصات حرصا على سلامتهم.

وشدد الطبيب المقدسي الجبريني على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة ومواظبة التعقيم خصوصا في اماكن التجمهر والتجمعات.

وناشد الجبريني، من تظهر عليه الاعراض التوجه لإجراء الفحص لمنع تفشي الوباء في القدس المحتلة.