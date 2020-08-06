أسعار الدواجن اليوم الخميس 6/8/2020

تواصل اسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الخميس 6/8/2020 ، الارتفاع بالرغم من عيد الاضحى المبارك وعزوف المواطنين عن الدجاج لوجود لحوم الاضاحي.
أسعار اللحوم والدواجن وملحقاتها اليوم الخميس 6/8/2020 ، جاءت على النحو التالي :
سعر دجاج كامل صافي : 12.5 شيكل
سعر فخذ دجاج بدون ظهر: 12.5 شيكل
سعر فخذ دجاج بظهر : 10.5 شيكل
سعر دبوس دجاج : 12.5 شيكل
صدر دجاج كامل : 20 شيكل
صدر ستيك + صدر شاورما: 21 شيكل
شيش طاووق : 20 شيكل
جناح دجاج 8 شيكل
كبدة دجاج 16 شيكل
أسعار الحبش:
صدر حبش كامل 16 شيكل
ستيك صدر حبش 17 شيكل
فخذ حبش بدون ظهر (انثى) 12 شيكل
فخذ حبش بظهر (انثى) 10 شيكل
فخذ حبش بدون ظهر (ذكر) 10.5 شيكل
فخذ حبش بظهر (ذكر) 8.5 شيكل
دبوس حبش 11 شيكل
جناح حبش 7 شيكل
رقاب حبش بدون ظهر 5 شيكل للكيلو
رقاب حبس بظهر 4 شيكل للكيلو