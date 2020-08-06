تعرف على طريقة عمل مشروبات ستاربكس في البيت ، حيثُ ازدادت عمليات بحث الناس على طريقة عمل ستاربكس ، إذ يُفضل الكثير من السكان تناول تلك المشروبات في جميع الأوقات، كما يمكنكم تقديمها في الجلسات العائلية وفي المناسبات الخاصة والعامة، حيثُ حققت ستاربكس شهرة واسعًا بعدما سجلت لها صيتًا في طعمها اللذيذ والشهي.

ولطالما الناس يبحثون عن طريقة عمل مشروبات ستاربكس على الانترنت ، ومن باب الحرص فقد وضعنا في هذه المقالة، خطوات اعدادها وأبرز مقادير المشروب، في حين، استطاع المشروب أنّ يجذب ملايين الناس.

وتبقى وكالة فلسطين اليوم، تقدم لكم طرق اعداد الوجبات والمشروبات والحلويات المختلفة، وندعوكم لمتابعة تقاريرنا؛ حتى تتمكنوا من معرفة طرق طبخها.

مكونات كافيه لاتيه :

إحضار كأس حليب

إحضار كأس صغيرة إسبريسو

منكّه فانيلا أو كراميل أو بندق

طريقة تحضير كافيه لاتيه :

أولاً: في الخطوة الأولى من اعداد كافية لاتيه، قم بصنع كأس صغيرة إسبريسو عبر الآلة المخصصة لها، في حال كانت تحتوي على أنبوب تسخين عبر البخار قم بتسخين الحليب من خلاله، وفي حال لم يكن متوفراً بالإمكان تسخين الحليب على النار.

ثانيًا: بعد الانتهاء من الخطوة الثانية، قم بوضع الإسبريسو في الكأس المستخدمة، ثم ضع ملعقة صغيرة من المنكّه الذي تفضله، ومن ثم ضع الحليب المغلي.

مكونات آيس لاتيه :

إحضار كأس صغيرة إسبريسو

إحضار نصف كأس حليب

إحضار كأس ثلج مكعبات

طريقة عمل آيس لاتيه :

أولاً: الخطوة الأولى: ضع نصف كأس حليب بارد، وأضف فوقها الإسبريسو.

ثانيًا: حركهما جداً ثم أضف مكعبات الثلج فوقهما.

مكونات الكابتشينو :

كأس حليب

كأسان صغيرتان إسبريسو

منكّه فانيلا أو كراميل أو بندق

طريقة تحضير الكابتشينو :

وتتشابه طريقة عمل الكابتشينو مع كافيه لاتيه سوى بكمية الإسبريسو المضاعفة، وبصبّ رغوة الحليب في الكأس.

بإمكانك الحصول على هذه الرغوة عن طريق تسخين الحليب عبر البخار.

وستبقى وكالة فلسطين اليوم تقدم لكم أبرز طرق اعداد الوجبات والحلويات والمشروبات منها: الشرقية والغربية ، كما وننصحكم دومًا بزيارة موقعنا لمشاهدة تلك الوجبات وطرق اعدادها في البيت بكل سهولة وبساطة دون أي جهد ضافي.