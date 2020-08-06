مرور بغزة تسجل حادثين سير خلال 24 ساعة الماضية

أكد شرطة المرور بغزة، اليوم الخميس الموافق 6-8-2020، أن دائرة تحقيقات حوادث الطرق سجلت حادثين سير خلال 24 الساعة الماضية.

وأوضحت شرطة المرور خلال النشرة المرورية لها، أن الحادثين نتج عنهما اصابتين بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

وبيّنت أن حركة مرورية اعتيادية على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، منبهةً إلى قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وأشارت إلى أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

ونبهت من السائقين أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها بعرض حياتكم والأخرين للخطر.

وفي حالة وقوع الحوادث، دعت السائقين إلى المبادرة بتحريك السيارة لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنكم التواصل مع العمليات المركزية.