ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

شاب نجا بأعجوبة بعد بقائه في البحر لـ30 ساعة بعد تفجير بيروت

  • فلسطين اليوم - لبنان -بيروت
  • 08:20 - 06 اغسطس 2020
شاب نجا بعد تفجير بيروت شاب نجا بعد تفجير بيروت
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

تمكنت فرق الإنقاذ اللبناني من انتشال شاب لبناني من البحر بعد 30 ساعة من الانفجار في مرفأ بيروت الذي راح ضحيته 135 شخصا، وإصابة نحو 5000 شخصا آخرين.

الشاب أمين الزاهد، لا زال على قيد الحياة ولكن حالته خطرة ، بعد تمكن فرق الإنقاذ من انتشال الشاب من البحر بعد 30 ساعة من الانفجار.

تواصل فرق الإنقاذ اللبنانية انتشال جثامين الضحايا والبحث عن المفقودين وسط أنقاض المباني المدمرة جراء انفجار المرفأ

شهود عيان اكدوا ان متوجدين قرب مكان الانفجار قذفهم عصفه نحو البحر، إضافة إلى أولئك الذين كانوا في المراكب لحظة وقوع الانفجار، مما دفع العشرات من أقارب المفقودين إلى التجمع عند الطوق المحيط بميناء بيروت لمحاولة الحصول على معلومات عن ذويهم.

ويعد الانفجار هو الأقوى على الإطلاق الذي يضرب بيروت، المدينة التي تئن تحت وطأة انهيار اقتصادي وتعاني من زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

الأكثر مشاهدة

متعلقات