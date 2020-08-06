اشتيه يُشكل لجنة تحقيق في ملابسات مقتل المواطن خليل الشيخ

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتيه، اليوم الخميس، تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات مقتل المواطن خليل شحادة الشيخ (47 عامًا) في مدينة البيرة بالضفة المحتلة، مساء امس.

واوعز اشتيه، إلى الجنة المكلفة بالتحقيق بضرورة اتخاذ كامل الإجراءات الطبية والقانونية لمعرفة ملابسات عملية القتل المدانة.

وتقدم بخالص التعازي لعائلة الشيخ ولشقيق الفقيد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ بهذا المصاب الجلل.

وأعلنت وسائل اعلام محلية مساء امس، عن مقتل شقيق حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في شجار بمدينة البيرة.

وأشارت وسائل الاعلام بأن خليل الشيخ شقيق عضو مركزية فتح قتل مساء اليوم بعد شجار وقع خلال عطوة عشائرية بمدينة البيرة تخلله اطلاق نار.

وتسبب اطلاق النار في العطوة العشائرية بإصابة المواطن خليل الشيخ ونقله مباشرة إلى مشفى الهلال الأحمر لتلقي العلاج اللازم.

وبعد وصول خليل الشيخ إلى المستشفى تم الاعلام عن وفاته متأثرًا بإصابته.

وذكرت مصادر محلية بأن رئيس الوزراء د. محمد اشتية توجه إلى مشفى الهلال الأحمر لمتابعة القضية بنفسه