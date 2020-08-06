طقس فلسطين اليوم الخميس 6-8-2020 أجواء حارة

أكد موقع طقس فلسطين، اليوم الخميس الموافق 6-8-2020، أنه سيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية الى أعلى بقليل، وتسود أجواء صيفية حارة بوجه عام نهاراً في معظم المناطق.

وأوضح الموقع أنه في ساعات الليل تسود أجواء معتدلة في الجبال ودافئة في بقية المناطق، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية الى شمالية غربية مع هبات نشطة أحياناً.

وبين أن حالة الطقس غدًا الجمعة، سيطرأ عليه ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية بقليل، وتسود أجواء صيفية حارة بوجه عام نهاراً في معظم المناطق وحارة جداً في المناطق المنخفضة.

وفي ساعات الليل من يوم الجمعة، تسود أجواء دافئة الى حارة نسبياً بشكل عام في معظم المناطق، وتميل الأجواء للاعتدال تدريجياً في الجبال، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية الى شمالية غربية مع هبات نشطة أحياناً.

وبعد غد السبت، أشار إلى أنه سيطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء خصوصاً في الصباح، وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً بوجه عام نهاراً في معظم المناطق مع أجواء أكثر اعتدالاً في الجبال.

وذكر أنه في ساعات الليل من يوم السبت، تسود أجواء معتدلة ولطيفة خصوصاً في المناطق الجبلية مع تشكل للسحب فوق الجبال، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية الى شمالية غربية.