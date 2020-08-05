احذر تناول البصل الأحمر

حذرت الجهات الطبية في أمريكا وكندا من تناول البصل الأحمر الخاص بشركة طومسون الدولية وذلك لاكتشاف خطر كبير على الصحة.

وأفاد موقع بيزنس انسايدر الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا سجلتا اصابة 500 شخص بمرض السالمونيلا بسبب البصل الأحمر.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية حددت البصل الأحمر الذي تزرعه شركة "طومسون الدولية"، ومقرها كاليفورنيا، كمصدر محتمل للعدوى المعوية الحادة.

وبالتزامن مع التحذيرات الأميركية، أعلنت السلطات الكندية، رصد أكثر من مائة إصابة بالسالمونيلا.

وعادة ما تأتي هذه البكتيريا عن طريق اللحوم والدواجن أو البيض النيئ، ولكنها قد تصل للإنسان عن طريقة الفواكه والخضراوات، إذا ما تم ريها أو غسلها بمياه ملوثة.

ورغم أنها ليست عدوى قاتلة، بيد أن تأثيرها من الممكن أن يصل لجميع أنحاء الجسم إذا ما دخلت مجرى الدم، حيث لا يعود الجهاز الهضمي لحالته الطبيعة إلا بعد أشهر.

وتشمل أعراض هذا المرض الحمى والإسهال واضطرابات في الجهاز الهضمي، ويمكن أن تصاحب الأعراض أيضا بحدوث جفاف شديد في الجسم، وهو ما يدعو إلى الرعاية الطبية الطارئة.

وتوصي الجهات الطبية في الولايات المتحدة أي شخص يشتبه بوجود منتج بصل من هذا المورد، إلى ضرورة تعقيم الأسطح أو أماكن التخزين وألواح التقطيع، والتي يمكن أن تتسبب بنقل هذه البكتيريا.

وتعد السالمونيلا عدوى بكتيرية تصيب الجهاز الهضمي وتعيش داخل الأمعاء، وتصل للجسم إذا تناول أو شرب الإنسان طعاما ملوثا بها.