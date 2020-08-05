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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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بعد مقتل شقيق حسين الشيخ .. اشتباكات عنيفة بالبيرة فيديو

  • فلسطين اليوم - البيرة
  • 23:25 - 05 اغسطس 2020
بعد مقتل خالد الشيخ شقيف حسين الشيخ اشتباك عنيف في البيرة.JPG بعد مقتل خالد الشيخ شقيف حسين الشيخ اشتباك عنيف في البيرة.JPG
تقارير
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تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو اشتباكات عنيفة في مدينة البيرة عقب مقتل شقيق حسين الشيخ مساء اليوم الأربعاء.

وشهد مقطع الفيديو اشتباك عنيف بين المسلحين فيما أظهر مقطع الفيديو تواجد عدد كبير من المواطنين في المكان.

وحتى الساعة الـ11:20 لم يعلن عن وقوع اصابات في صفوف المواطنين نتيجة الاشتباك المسلح العنيف.

وكانت وسائل اعلام محلية أكدت مقتل شقيق حسين الشيخ برصاص مجهول خلال حضوره عطوة عشائرية في البيرة.

مقتل خالد الشيخ

ونقل خالد الشيخ وهو شقيق حسين إلى مشفى الهلال الأحمر لكن أعلن عن مقتله متأثرًا بالإصابة.

يُشار إلى أن رئيس حكومة رام الله د. محمد اشتية وصل مساء الاربعاء إلى مشفى الهلال الأحمر لمتابعة مجريات الواقعة عن قرب.

وفي ذات الوقت ذكرت بعض وسائل الاعلام لا سيما منصات التواصل الاجتماعي عن اصابة حسين الشيخ بجلطة في القلب بعد سماعه نبأ مقتل شقيقه خالد.

 

 

 

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