وفاة رئيس أركان جيش التحرير الفلسطيني في سوريا

أعلنت هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني في سوريا مساء اليوم الأربعاء عن وفاة رئيس الأركان اللواء محمد طارق الخضراء
وفاة رئيس أركان جيش التحرير الفلسطيني
بسم الله الرحمن الرحيم
"من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا "
قيادة جيش التحرير الفلسطيني
تنعي الى جماهير امتنا العربية وجماهير شعبنا العربي الفلسطيني المرحوم بإذن الله القائد والمناضل الفلسطيني الكبير
اللواء محمد طارق الخضراء
-رئيس هيئة اركان جيش التحرير الفلسطيني-
الذي وافته المنية مساء يوم الاربعاء ٥-٨_٢٠٢٠ بعد حياة حافلة بالعطاءات السياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية والابداعية
إنا لله وإنا اليه راجعون
"رئاسة هيئة اركان جيش التحرير الفلسطيني"