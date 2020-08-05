حقيقة وفاة حسين الشيخ بعد مقتل شقيقه

تداول نشطاء منصات التواصل خبرًا يفيد بـ وفاة حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عقب سماعه بخبر مقتل شقيقه خالد مساء اليوم الأربعاء 5-8-2020

وكانت وسائل اعلام محلية أكدت ان خالد الشيخ قتل بإطلاق نار خلال عطوة عشائرية في مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت المصادر الاعلامية بأن الشيخ أصيب بالرصاص خلال حضوره عطوة عشائرية وتم نقله لمشفى الهلال الأحمر وثم أعلن عن وفاته متأثرًا بالإصابة.

حقيقة وفاة حسين الشيخ

أوضحت المصادر بان رئيس الحكومة د. محمد اشتية توجه مباشرة إلى المستشفى لمتابعة القضية بشكل شخصي.

وعقب الاعلان عن مقتل خالد الشيخ انتشر خبرًا يفيد بإصابة شقيقه حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بجلطة في القلب مما أدى لوفاته كما قيل.

ولم تكشف مصادر رسمية حقيقة ما تم الحديث عنه حتى اللحظة.