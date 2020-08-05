ممثل حماس في لبنان يؤكد تضامن شعبنا الكامل مع شعب لبنان

أجرى ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان الدكتور "أحمد عبد الهادي"، سلسلة اتصالات سياسية، للتأكيد على وقوف حركة حماس والشعب الفلسطيني إلى جانب لبنان رئاسة وحكومة وشعباً في هذا المصاب الكبير.

وقد شملت سلسلة الاتصالات كلاً من: كتلة الوفاء للمقاومة، وكتلة التنمية والتحرير، وكتلة المستقبل، كتلة اللقاء الديمقراطي، كتلة التكتل الوطني، اللقاء التشاوري، وكتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي، وممثلي عدد من الأحزاب الرئيسية، ومدير عام وزارة الصحة اللبنانية الدكتور فادي سنان، والأمين العام للصليب الأحمر اللبناني الأستاذ جورج كتاني، ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور حسن منيمنة، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس بلدية بيروت الأستاذ جمال عيتاني.

وأبدى عبد الهادي استعداد حركته والشعب الفلسطيني في لبنان إلى تقديم كل ما أمكن التخفيف من هذا المصاب الأليم بكل ما نستطيع وفي شتى المجالات.

كما تمنى عبد الهادي الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، وأن يحفظ لبنان من كل مكروه.