القدس: اصابة 120 شخصًا بفيروس كورونا

سجلت مدينة القدس المحتلة مساء اليوم الأربعاء اصابة 120 شخصًا بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي المصابين في القدس إلى 2683 شخصًا.

وكان الدكتور علي الجبريني من وحدة مكافحة كورونا في القدس ذكر أن عدد الفحوصات في القدس يشهد انخفاضا حادا يصل الى حد العزوف، مناشدا المواطنين بإجراء الفحوصات حرصا على سلامتهم.

وشدد الطبيب المقدسي الجبريني على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة ومواظبة التعقيم خصوصا في اماكن التجمهر والتجمعات.

وناشد الجبريني، من تظهر عليه الاعراض التوجه لإجراء الفحص لمنع تفشي الوباء في القدس المحتلة.