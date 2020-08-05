تفاصيل مقتل شقيق حسين الشيخ في البيرة

أعلنت وسائل اعلام محلية مساء اليوم الأربعاء عن مقتل شقيق حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في شجار بمدينة البيرة.

وأشارت وسائل الاعلام بأن خليل الشيخ شقيق عضو مركزية فتح قتل مساء اليوم بعد شجار وقع خلال عطوة عشائرية بمدينة البيرة تخلله اطلاق نار.

مقتل شقيق حسين الشيخ

وتسبب اطلاق النار في العطوة العشائرية بإصابة المواطن خليل الشيخ ونقله مباشرة إلى مشفى الهلال الأحمر لتلقي العلاج اللازم.

وبعد وصول خليل الشيخ إلى المستشفى تم الاعلام عن وفاته متأثرًا بإصابته.

وذكرت مصادر محلية بأن رئيس الوزراء د. محمد اشتية توجه إلى مشفى الهلال الأحمر لمتابعة القضية بنفسه.