الرابطة الإسلامية تهنئ أ. حرز الله بتوليه إدارة مديرية التربية والتعليم شمال غزة

قدّم وفد من الرابطة الإسلامية يترأسه الموجه العام أ. سامي البسيوني والإخوة في لجنة التواصل الجماهيري وأعضاء الهيئة الإدارية للرابطة الإسلامية في إقليم الشمال التهنئة للأستاذ: أشرف حرز الله، وذلك بمناسبة توليه منصب مدير مديرية التربية والتعليم شمال غزة.

بارك أ. سامي البسيوني لمدير التعليم توليه منصبه الجديد، متمنين له النجاح والتوفيق في مهامه، وخدمة الطلبة وتعزيز قدراتهم، وأضاف أن الرابطة الإسلامية على الجهوزية التامة للتعاون مع المديرية والمدارس بما يخدم الطلبة ويساهم في تحسين قدراتهم التحصيلية.

في السياق ذاته أفاد أ. البسيوني أن لدى الرابطة خطط وبرامج تربوية وأنشطة منهجية وغير منهجية من شأنها المساهمة في تحسين الواقع التربوي.

من جهته رحب أ. أشرف حرز الله بوفد الرابطة الإسلامية، مثمناً جهودهم ودورهم في خدمة الطلبة وإنجاح العملية التعليمية.

وأكد أ. حرز الله على الدور التكاملي بين المديرية والرابطة ومختلف الأطر الطلابية، لخدمة الطلبة والنهوض بالواقع التعليمي.

وشدد أ. حرز الله على ضرورة التنسيق والتعاون التام ما بين المديرية والأطر الطلابية كافة؛ في تنفيذ مختلف البرامج والأنشطة اللامنهجية الداعمة للعملية التعليمية.

وفي ختام الزيارة قدم وفد الرابطة هدية تذكارية لمدير التعليم أ. أشرف حرز الله