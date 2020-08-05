رئيس اركان الاحتلال يعلن استمرار حالة التأهب القصوى على حدود لبنان

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي استمرار حالة التأهب القصوى لدى الجيش في الجبهة الشمالية على حدود لبنان.

ووفقًا لإذاعة الجيش الاحتلال، فإن كوخافي أصدر تعليماته إلى قيادة جيش الحرب في الجبهة الشمالية للحفاظ على حالة التأهب القصوى إلى أن يتم اتخاذ قرار أخر.

ويأتي قرار كوخافي في وقت تشهد فيه لبنان نكبة حقيقية بسبب الانفجار الضخم الذي وقع يوم أمس الثلاثاء (4-8-2020) في مرفأ بيروت مخلفًا عشرات الضحايا وآلاف الجرحى.

وتتجه المعلومات الأولية بأن سبب الانفجار هو انفجار مصنع ألعاب للمفرقعات ثم وصول النار إلى مادة تي أن تي ومادة النيترات سريعة الاشتعال والانفجار.

خبراء عسكريون لبنانيون أكدوا بأن وصول شعلة النار إلى المواد المتفجرة لا يمكن أن تكون إلا عن طريق فعل فاعل، لا سيما بأن المواد المتفجرة موجودة منذ عام 2013 ولم تنفجر رغم مرور تلك السنوات.