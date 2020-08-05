نائب سابق بالكنيست يلمح بمشاركة "إسرائيل" بانفجار مرفأ بيروت

ألمح النائب الإسرائيلي السابق في الكنيست وزعيم حزب "هوي" اليميني المتطرف موشيه فيغلين إلى أن "إسرائيل" شاركت في انفجار مرفأ بيروت الذي خلف عشرات الضحايا وآلاف الجرحى وخسائر بمليارات الدولارات.

وقال فيغلين في تغريدة على منصة فيسبوك: "اليوم هو يوم شكر حقيقي وضخم لله، ولجميع العباقرة والأبطال الحقيقيين الذين نظموا هذا الاحتفال الرائع لنا، تكريما لعيد الحب".

وأضاف: "تكريما لعيد الحب، تلقينا عرضا مذهلا للألعاب النارية، في ميناء بيروت"، قائلًا: "هل تعلم أن هذا الجحيم، كان سيسقط كصواريخ علينا؟".

وأشار إلى أن لديه خبرة قليلة بالمتفجرات، أكبر انفجار شارك فيه فيغلين كما قال كان 2.5 طن من مادة تي أن تي، مبينًا أن ما رآه أمس في ميناء بيروت كان أكبر بكثير، كان التأثير المدمر له كقنبلة نووية صغيرة.

وفيغلين هو قيادي سابق في حزب "الليكود" اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، ومثّل فيغلين "الليكود" بالكنيست في الفترة ما بين 20ّ13 و2015.

وأخفق حزبه "الهوية" في الوصول إلى نسبة الحسم في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة في شهر مارس/آذار الماضي.