ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

نائب سابق بالكنيست يلمح بمشاركة "إسرائيل" بانفجار مرفأ بيروت

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 19:33 - 05 اغسطس 2020
زعيم حزب هوي اليميني المتطرف موشيه فيغلين زعيم حزب هوي اليميني المتطرف موشيه فيغلين
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

ألمح النائب الإسرائيلي السابق في الكنيست وزعيم حزب "هوي" اليميني المتطرف موشيه فيغلين إلى أن "إسرائيل" شاركت في انفجار مرفأ بيروت الذي خلف عشرات الضحايا وآلاف الجرحى وخسائر بمليارات الدولارات.

وقال فيغلين في تغريدة على منصة فيسبوك: "اليوم هو يوم شكر حقيقي وضخم لله، ولجميع العباقرة والأبطال الحقيقيين الذين نظموا هذا الاحتفال الرائع لنا، تكريما لعيد الحب".

وأضاف: "تكريما لعيد الحب، تلقينا عرضا مذهلا للألعاب النارية، في ميناء بيروت"، قائلًا: "هل تعلم أن هذا الجحيم، كان سيسقط كصواريخ علينا؟".

وأشار إلى أن لديه خبرة قليلة بالمتفجرات، أكبر انفجار شارك فيه فيغلين كما قال كان 2.5 طن من مادة تي أن تي، مبينًا أن ما رآه أمس في ميناء بيروت كان أكبر بكثير، كان التأثير المدمر له كقنبلة نووية صغيرة.

وفيغلين هو قيادي سابق في حزب "الليكود" اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، ومثّل فيغلين "الليكود" بالكنيست في الفترة ما بين 20ّ13 و2015.

وأخفق حزبه "الهوية" في الوصول إلى نسبة الحسم في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة في شهر مارس/آذار الماضي.

الأكثر مشاهدة

متعلقات