أسهل طريقة عمل مشروبات ستاربكس في البيت ، وفي هذه المقالة لقد وضعنا لكم طريقة عمل مشروبات ستاربكس حيثُ تعتبر اعدادها سهلة وبسيطة، وان مكوناتها متوفر في كافة الأسواق والمحلات التجارية، فيما حققت تلك المشروبات شهرة واسعة بين الناس، وذلك لطعمها اللذيذ والشهي.

وتتميز مشروبات ستاربكس بأنها يمكن اعدادها في البيت في دقائق معدودة، وأن طريقة اعدادها سهلة جدًا، كما يمكن تقديمها في المناسبات الخاصة للعائلات والاصدقاء وكذلك العامة، لذا اشتهر المشروب بين الناس بسرعة عالية، وازداد طلب الناس على معرفة طرق اعدادها في هذه الفترة الحالية، بشكل كبير جدًا.

ويقدم موقع فلسطين اليوم أشهر الوجبات والمشروبات والحلويات إلى الناس وبأبسط الشروحات حول طرق عملها في البيت، كما هو الحال في هذه المقالة التي وضعنا فيها طريقة عمل مشروبات ستاربكس وابرز مكوناتها.

مكونات كافيه لاتيه :

إحضار كأس حليب

إحضار كأس صغيرة إسبريسو

منكّه فانيلا أو كراميل أو بندق

طريقة تحضير كافيه لاتيه :

أولاً: في الخطوة الأولى من اعداد كافية لاتيه، قم بصنع كأس صغيرة إسبريسو عبر الآلة المخصصة لها، في حال كانت تحتوي على أنبوب تسخين عبر البخار قم بتسخين الحليب من خلاله، وفي حال لم يكن متوفراً بالإمكان تسخين الحليب على النار.

ثانيًا: بعد الانتهاء من الخطوة الثانية، قم بوضع الإسبريسو في الكأس المستخدمة، ثم ضع ملعقة صغيرة من المنكّه الذي تفضله، ومن ثم ضع الحليب المغلي.

مكونات آيس لاتيه :

إحضار كأس صغيرة إسبريسو

إحضار نصف كأس حليب

إحضار كأس ثلج مكعبات

طريقة عمل آيس لاتيه :

أولاً: الخطوة الأولى: ضع نصف كأس حليب بارد، وأضف فوقها الإسبريسو.

ثانيًا: حركهما جداً ثم أضف مكعبات الثلج فوقهما.

مكونات الكابتشينو :

كأس حليب

كأسان صغيرتان إسبريسو

منكّه فانيلا أو كراميل أو بندق

طريقة تحضير الكابتشينو :

وتتشابه طريقة عمل الكابتشينو مع كافيه لاتيه سوى بكمية الإسبريسو المضاعفة، وبصبّ رغوة الحليب في الكأس.

بإمكانك الحصول على هذه الرغوة عن طريق تسخين الحليب عبر البخار.

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