تخصيص 100 مليار ليرة لمساعدة متضرري انفجار بيروت

قرر مجلس الوزراء اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، إعلان حالة الطوارئ لمدة اسبوعين مع إمكانية التمديد، عقب الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت.

وشددت وزيرة الاعلامي، على أنه سيتم محاسبة أي شخص تثبت التحقيقات تورطه في التفجير.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء اللبناني خصص 100 مليار ليرة لمساعدة المتضررين.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قرر وضع كل المسئولين عن مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية حتى تحديد المسؤولية عن الانفجار.

‏ووفق المصادر اللبنانية، فقد كلف مجلس الوزراء الجيش بتطبيق الإقامة الجبرية لكل المسؤولين عن المرفأ منذ عام ٢٠١٤ حتى اليوم، إلى حين كشف ملابسات الانفجار.