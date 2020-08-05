أقوى طريقة عمل مشروبات ستاربكس في البيت

طريقة عمل مشروبات ستاربكس في البيت ، حيثُ ازدادت طلبات الناس على المنصات الرقمية والانترنت منها: جوجل، طريقة عمل مشروبات ستاربكس ، واشتهر المشروب الشعبي شعبية كبيرة بين الناس في الآونة الأخيرة، ويعود ذلك لطعمه اللذيذ والمقاوم.

وتُعد طريقة عمل مشروبات ستاربكس في البيت ، سهلة وبسيطة جدًا، كما أنّ مكونات المشروب يمكن لأي شخص أي يوفره في بيته وهي متوفرة في كافة المحلات التجارية والأسواق، لذا ستكون عملية اعداد المشروب سهلة لكم، مع التمتع بطعمها اللذيذ والشهي، لاسيما في موسم الصيف.

وفي هذه المقالة الرائعة، حرصت موقع فلسطين اليوم كالعادة على وضع مكونات مشروب ستاربكس وخطوات اعداده، إذ عليك متابعة باقي المقالة.

مكونات كافيه لاتيه :

إحضار كأس حليب

إحضار كأس صغيرة إسبريسو

منكّه فانيلا أو كراميل أو بندق

طريقة تحضير كافيه لاتيه :

أولاً: في الخطوة الأولى من اعداد كافية لاتيه، قم بصنع كأس صغيرة إسبريسو عبر الآلة المخصصة لها، في حال كانت تحتوي على أنبوب تسخين عبر البخار قم بتسخين الحليب من خلاله، وفي حال لم يكن متوفراً بالإمكان تسخين الحليب على النار.

ثانيًا: بعد الانتهاء من الخطوة الثانية، قم بوضع الإسبريسو في الكأس المستخدمة، ثم ضع ملعقة صغيرة من المنكّه الذي تفضله، ومن ثم ضع الحليب المغلي.

مكونات آيس لاتيه :

إحضار كأس صغيرة إسبريسو

إحضار نصف كأس حليب

إحضار كأس ثلج مكعبات

طريقة تحضير آيس لاتيه :

أولاً: الخطوة الأولى: ضع نصف كأس حليب بارد، وأضف فوقها الإسبريسو.

ثانيًا: حركهما جداً ثم أضف مكعبات الثلج فوقهما.

مكونات الكابتشينو :

كأس حليب

كأسان صغيرتان إسبريسو

منكّه فانيلا أو كراميل أو بندق

طريقة تحضير الكابتشينو :

وتتشابه طريقة عمل الكابتشينو مع كافيه لاتيه سوى بكمية الإسبريسو المضاعفة، وبصبّ رغوة الحليب في الكأس.

بإمكانك الحصول على هذه الرغوة عن طريق تسخين الحليب عبر البخار.

وستبقى وكالة فلسطين اليوم تقدم لكم أبرز طرق اعداد الوجبات والحلويات والمشروبات منها: الشرقية والغربية ، كما وننصحكم دومًا بزيارة موقعنا لمشاهدة تلك الوجبات وطرق اعدادها في البيت بكل سهولة وبساطة دون أي جهد ضافي.