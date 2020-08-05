ليفربول يسعى لضم لاعب مهاري بـ10 ملايين استرليني

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي (بطل الدوري الانجليزي الممتاز)، إلى التعاقد يسعى للتعاقد مع مدافع نورويتش سيتي اللاعب جمال لويس، وفق تقارير لصحفية "ميرور" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فإن نادي ليفربول رصد 10 ملايين جنيه إسترليني لضم اللاعب لويس (22 عامًا)، ويلعب لويس في مركز الظهير الأيسر.

وأوضحت "ميرور" أن المدرب الفني ليفربول يورغن كلوب يأمل بأن يمثل اللاعب المنضم من أيرلندا الشمالية بديلا جيدا لأندي روبرتسون، حيثُ يتميز لويس بالسرعة الفائقة، إذ أثبت كفاءته في سباقات العدو مسافة 800 و1500 متر.

يشار إلى أن اللاعب لويس سبق له الحصول على ميدالية فضية في سباق اختراق الضاحية تحت 17 عاما، وذلك سنة 2014.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المدرب الألماني كلوب يمتلك سجلا جيدًا مع ضم لاعبين من فرق هابطة إلى الدرجة الأولى، إذ نجح سابقا في خطف جيني فينالدوم (من نيوكاسل عام 2016)، وشيردان شاكيري (من ستوك سيتي عام 2018).