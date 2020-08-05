القيادي الهندي يدعو الفلسطينيين في لبنان لفتح بيوتهم والتضامن مع عائلات المنكوبين من الانفجار

دعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د محمد الهندي، اليوم الأربعاء، كل الفلسطينيين في لبنان وداخل المخيمات لفتح بيوتهم والتضامن لترميم جرحى المنكوبين في حادثة انفجار بيروت، أمس.

ودعا الهندي، الفلسطينيين بأن يضعوا إمكاناتهم لهؤلاء؛ لكي يعبر لبنان هذه المحنة وينهض ويواصل دوره في التصدي للعدو الاسرائيلي.

وقال القيادي: إنّ "على العدو الصهيوني ألا يفرح كثيراً جراء الانفجار الذي وقع في بيروت"، مشدّدًا أن "الحساب معه قادم دون أدنى شك والمقاومة اللبنانية ستنهض لتقوم بواجبها".

وأضاف أن هناك جهات تريد أن يبقى لبنان مفتت وضعيف ومحاصر، مؤكدًا أنّ قوة لبنان هي مصلحة للمقاومة وفلسطين ولكل العرب والمسلمين، وضعفها سيضعف المقاومة خاصة وأن لبنان يتمتع برمزية في الصراع مع العدو.

وأكد الهندي، أنه لا يمكن لأي جهة لبنانية أن تمارس التغطية على أي فساد أو إهمال أو اعتداء جرى وأوقع الفاجعة في بيروت، لذلك سيكون هناك جدية ومسؤولية كبيرة هذه المرة لمحاسبة المتسبب.

وتسبب انفجار كبير في مستودع للمتفرقعات في غرب العاصمة بيروت تحديدًا في مرفأ بيروت بمنطقة عنبر 12، بوقوع مئات الضحايا وآلاف الجرحى علاوة عن دمار كبير في البنايات والعمارات المحيطة بالمكان.