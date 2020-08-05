جرافات الاحتلال تهدم ممتلكات زراعية للفلسطينيين في القدس المحتلة

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ممتلكات زراعية للفلسطينيين شرق مدينة القدس المحتلة، فيما استولت على معدات أخرى.

وأفادت مصادر أهلية، بأنّ الجرافات الإسرائيلية هدمت غرفتين زراعيتين على الأراضي الواقعة بين بلدتي العيسوية والزعيم شمال شرق القدس.

بدوره، أكد عضو لجنة المتابعة بالعيسوية محمد أبو الحمص، أنّ قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية لأراضي العيسوية المهددة بالمصادرة ضمن مخطط "E 1".

وأوضح، أنّها هدمت غرفتين زراعتين، تعود لمواطنين من عائلتي عبيد وأبو جمعة، واستولت على معداتهما، مشيرًا إلى أن الجنود أزالوا السياج الموجود حول الغرف الزراعية، وألحقت أضرارا مادية بالأشجار والأشتال في المكان خلال عمليات الهدم.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال تسعى لاستغلال دعم الولايات المتحدة لـ"صفقة القرن"، لتنفيذ مشروع استيطاني بالمدينة المحتلة "إي1"، لإقامة مناطق صناعية وتشغيليه للمستوطنين.