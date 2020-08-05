4 خطوات لعمل معكرونة بالدجاج والكاري

طريقة عمل معكرونة بالدجاج والكاري ، حيثُ ازدادت عمليات بحث الناس على وجبة معكرونة بالدجاج والكاري في هذه الفترة ، في حين، تعتبر الوجبة شهية ولذيذة الطعم ،علاوة عن رائحتها النافذة التي تعّم البيت، وفي هذه المقالة الرائعة، سنقدم لكم طريقة إعدادها مع ابرز مكوناتها (مقادير).

وتعتبر طريقة عمل مكرونة بالدجاج والكاري ، سهلة وبسيطة التحضير ، إذ عليك متابعة الخطوات التي إحضارها لكم في أسفل المقالة، كما أن الوجبة اللذيذة استطاعت أن تحقق لها شهرة واسعة بين الناس، نظرًا لقوة طعمها.

ويحرص موقع فلسطين اليوم الإخباري على وضع كافة خطوات اعداد الوجبات والمشروبات، حتى يتمكن المتابعين والمشاهدين من تحضير معكرونة بالدجاج والكاري داخل البيت وبطريقة سهلة جدًا.

مقادير وجبة معكرونة بالدجاج والكاري :

1/2 كيلو دجاج مقطع الى مكعبات

باكيت معكرونة

بصلة

كوبين حليب

مكعب ماجي

ملعقتين طعام كاري حلو

ملعقة صغيرة بهار زنجبيل

ملعقة صغيرة كركم

ملح

ماء للمعكرونة

ملعقة كبيرة زبدة مذابة

ملعقة نشا

خطوات وجبة معكرونة بالدجاج والكاري :

أولاً: في الخطوة الأولى من إعداد وجبة معكرونة بالدجاج والكاري ، قم بتقطيع البصل قطع صغيرة ونضعهم في المقلاة مع ملعقة كبيرة زبدة على النار.

ثانيًا: في الخطوة التالية، قم بقلي البصل جيدا حتى يصبح لونها زهري ثم نضيف الدجاج ونحركهم سويا حتى تنطبخ الدجاج.

رابعًا: وبعدها أضف البهارات الى الدجاج ونقلبهم جيدا حتى يصبح لون الخليط أصفر.

خامسًا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة، أضف ملعقة النشا الى الحليب ونحركه جيدا ثم نضيف الحليب الى الدجاج نتركه على نار هادئة حتى يغلي.

سادسًا: وبعدها ثم بوضع قدر على النار فيه الماء لسق المعكرونة ونضيف إليه ملح ونترك الكاء حتى يغلي ثم نضيف المعكرونة ونقلبهم كل دقيقتين حتى تستوي المعكرونة

سابعًا: في الخطوة الأخيرة، نصف المعكرونة من الماء ثم نضيف خليط الدجاج عليه ونحركهم سويا، كما يمكنكم وضع جبنة عند التقديم وصحة وهنا.

كما وضعنا لحضراتكم طريقة عمل معكرونة بالدجاج

مكونات المعكرونة بالدجاج :

كيلو من المكرونة (من النوع المفضل).

نصف كيلو من صدور الدجاج.

بصلة مفرومة ذات حجم متوسط.

كريمة للطبخ.

كوب من مياه المكرونة المسلوقة.

ملعقة من زيت الزيتون أو أي نوع من أنواع الزيوت المفضلة.

القليل من الملح.

ثلاث فصوص من الثوم (مفرومة جيدًا).

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ثمرتان من الطماطم مقطعتان قطعًا صغيرة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

القليل من الفلفل الأسود.

خطوات عمل المعكرونة بالدجاج :

أولاً: في الخطوة الاولى من إعداد الوجبة، يترتب على الصانع سلق المكرونة بشكل مناسب وعلى حسب التعليمات المدونة على العبوة، ثم قم بتصفية المعكرونة من المياه، مع الاحتفاظ بكوب من مياه السلق جانبًا لإعادة استخدامه مرة أخرى.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة الاولى، نتأتي للخطوة التالية: على المُعدّ أن يقطع صدور الدجاج إلى قطع صغيرة متساوية الحجم تقريبًا، مع إضافة الملح والفلفل الأسود والبابريكا لتتبيلها بشكل جيد، ثم يوضع وعاء عميق على نار عالية، ويتم تسخين الزيت فيه لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق تقريبًا.

ثالثًا: قم بإضافة الدجاج إلى الزيت ويقلب جيدًا على الجانبين لمدة دقيقتين إلى أن يتغير لونه، ثم أضف البصل إلى الدجاج ويقلب المزيج ويٌترك على النار لمدة دقيقتين.

رابعًا: وبعدها الخطوة السابقة، قم بإضافة الثوم ويُترك المزيج مرة أخرى لمدة دقيقتين إضافيتين.

خامسًا، ثم أضف طلصة الطماطم وقلبها مع الخليط، واتركه يُطهى لمدة دقيقة أخرى تقريبًا، وبعدها تضاف الكريمة والمكرونة ويترك المزيج ليغلي مع إضافة الملح والفلفل الأسود المتبقي.

سادسًا: وفي الخطوة الاخيرة، قم بإضافة المعكرونة المسلوقة إلى الخليط السابق وتقلب جيدًا وتُترك لمدة دقيقتين على نار هادئة مع المكونات الأخرى، وبعد ذلك يتم تقديمها في وعاء وتصبح جاهزة للأكل.