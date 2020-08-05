الارصاد اللبنانية تحذّر من سحابة سامة تهدد بيروت

حذرت دائرة الارصاد الجوية اللبنانية، اليوم الأربعاء، المواطنين في بعض مناطق بيروت من خطر تسمم الغازات السامة المنبعثة من الانفجار الهائل في مرفأ المدينة

ونصحت الأرصاد المواطنين بـ"عدم الاقتراب من منطقة الانفجار لتفادي التلوث وتجنب المناطق الجبلية شمال منطقة الانفجار كونها الأكثر عرضة لسحابة الغازات المنبعثة من الانفجار لأن الهواء في معظمه هو جنوبي غربي".

ويأتي هذا التحذير عقب الانفجار الذي أدى إلى 100 شهيد على الأقل وإصابة الآلاف، ناهيك عن الأضرار المادية الهائلة التي ألحقها بالمدينة.

ووفق المصادر اللبنانية الرسمية، فإن سبب الانفجار يعود إلى انفجار كبيرة كبيرة من نترات الأمونيوم تقدر بـ2750 طنا.