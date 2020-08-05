ارتفاع سعر الذهب فوق مستوى قياسي وتراجع الدولار

سجل الذهب، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا إذ وصل سعره فوق مستوى قياسي 2000 دولار امريكي، بعد تسجيل تراجع للدولار، لاسيما في ظروف الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة أزمة كورونا.

وارتفع سعر الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا، في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 2022.19 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ مستوى قياسيا عند 2030.72 دولار في مستهل التعاملات الآسيوية.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.9 في المئة إلى 2039.40 دولار.

في حين، تراجع الدولار الأمريكي 0.3 في المئة مقابل منافسيه، مما يقلص سعر الذهب لحائزي العملات الأخرى.

الخبير الاقتصادي كايل رودا أكد بدروه، أنّ التكهنات ذائعة بشأن النمو العالمي والحزمة المالية في الولايات المتحدة، وانخفاض الدولار، قادا أسعار الذهب بشكل أساسي للارتفاع.

وأوضح رودا، أن توقعات ارتفاع الذهب تبقى قوية جدًا، وأنّ المتعاملين يقلصون انكشافهم الدائن على الذهب هذه الفتر، ما يشير إلى أن مشترين جدد قد يعودون إلى السوق لدفع الأسعار للارتفاع.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة، تراجع سعر معدن الفضة 0.2 في المئة إلى 25.95 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر البلاتين 0.1 في المئة إلى 938.16 دولار، وهبط البلاديوم 0.8 في المئة إلى 2122.74 دولار.

وشهدت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 4/8/2020، ارتفاعاً ملحوظاً سواء بحالته الخامة أو المصنعة إذ بلغ 217.03 شيكل إسرائيلي.

ونقدم إليكم أسعار الذهب في فلسطين بكافة أعيرته المتعارف عليها في الاقتصاد الفلسطيني (24 – 21 – 14 – 12).

وفيما يلي أسعار الذهب في فلسطين بعملتي الشيكل والدولار الأمريكي

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل :

الوحدة شيكل دولار أمريكى.

اسعار الذهب عيار 24 217.07 شيكل $63.65

سعر الذهب عيار 22 198.99 شيكل $58.34

اسعار الذهب عيار 21 189.94 شيكل $55.69

اسعار الذهب عيار 18 162.81 شيكل $47.74

سعر الذهب عيار 14 126.63 شيكل $37.13

سعر الذهب عيار 12 108.54 شيكل $31.82

اسعار أوقية الذهب 6,751 شيكل $1,979

اسعار جنيه الذهب 1,520 شيكل $445.53

اسعار كيلو الذهب 217,074 شيكل $63,646