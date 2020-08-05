الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ (10)

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن الأسير المجاهد ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس (49 عاماً) من بلدة سيلة الظهر قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم العاشر على التوالي رفضاً لقرار سلطات الاحتلال الصهيوني تحويله للاعتقال الإداري بدون أن يوجه له أي اتهام.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 27/07/2020م، وعقدت أمس ما تسمى محكمة عوفر العسكرية الصهيونية جلسة له وطلبت نيابة الاحتلال من المحكمة إمهالها مدة 72 ساعة لإصدار أمر اعتقال إداري بحقه.

وأشارت مهجة القدس إلى أن الأسير الأخرس أعلن عن إضرابه عن الطعام أثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، وهو يقبع في سجن عوفر وممتنع عن الطعام والشراب وأيضاً ممتنع عن تناول الدواء رفضاً لقرار سلطات الاحتلال الجائر بحقه لتحويله للاعتقال الإداري التعسفي.

جدير بالذكر أن الأسير ماهر الأخرس ولد بتاريخ 02/08/1971م، وهو متزوج، ولديه خمسة أبناء، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني حيث أمضى نحو خمسة أعوام.