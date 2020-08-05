وكالة وحكومة: تفاصيل بدء المدارس في قطاع غزة السبت المقبل

يبدأ يوم السبت المقبل 8/8/2020، دوام طلبة المدارس الحكومية والتابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في محافظات قطاع غزة، بعد انقطاع منذ شهر مارس على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وستبدأ الدراسة في المدارس في قطاع غزة، بشهر استدراكي يستمر لمدة شهر، حيث سيتم استدراك كافة المواد في السنة السابقة والتي لم يتم تدريسها بسبب تعطيل المدارس.

ففي المدارس الحكومية، أوضح زياد ثابت، وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، أن الدوام المدرسي في المرحلة الاستدراكية سيشهد تقليصاً إلى أربعة حصص بواقع 40 دقيقة لكل حصة مدرسية.

وأضاف ثابت، أن الوزارة بدأت بتعميم الجداول المتعلقة بتوزيع الطلاب والمواد الاستدراكية على المدراس ويوم السبت المقبل مع بداية العام الدراسي الجديد سيتم العمل على تطبيقها.

وبيَنَ أنه خلال الفترة الاستدراكية من المقرر أن تنتهي الفترة الصباحية للدوام المدرسي عند العاشرة صباحاً والفترة المسائية عند الواحدة والنصف بعد الظهر، لافتاً إلى أنه مع بداية شهر سبتمبر القادم سيعود الدوام لوضعه الطبيعي بمعدل 5 حصص.

وأشار إلى، تقليص الدوام المدرسي في المدراس التي تعقد فيها امتحانات الاكمال لطلبة الثانوية العامة الي حين الانتهاء من تقديمها.

أما المدارس التابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، فأوضح فريد أبو عاذرة رئيس برنامج التعليم، أن الدراسة ستشهد أربع حصص دراسية فقط، سيتخللها استراحة ستكون داخل الغرفة الصفية، تجنباً لتجمع الطلبة وازدحامهم في ساحة المدرسة على أن يمكث معلم الحصة الثانية داخل الفصل في أثناء الاستراحة.

وأضاف، أن الفترة الصباحية ستبدأ في الساعة 7.20 صباحاً وتنتهي في 10.45، أما الفترة المسائية فستبدأ في 12.20 مساءً، وتنتهي في 3.45 مساءً.

ولفت أبو عاذرة إلى أن الفترة المسائية ستبدأ بعد ساعة ونصف من مغادرة طلبة الفترة الصباحية، وذلك للقيام بعملية التعقيم بين الفترتين، وتتم عملية التعقيم مرة أخرى بعد نهاية الفترة المسائية.

وأكد أبو عاذرة على أنه لن يتم تشغيل المقاصف خلال الفترة التعويضية، كما ستتم مراجعة الخطة السابقة أسبوعياً لعمل التحسينات اللازمة حسب التغذية الراجعة الواردة من المدارس.